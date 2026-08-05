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Politica Interna

Clausola Salvaguardia. Comba (FdI): Da opposizione atteggiamento irresponsabile votare contro significa dire no a famiglie e imprese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Le posizioni assunte dall'opposizione in Aula sul voto relativo alla clausola di salvaguardia e al relativo scostamento di bilancio sono incomprensibili e profondamente irresponsabili. Di fronte a misure pensate per garantire stabilità ai conti pubblici e mettere a disposizione risorse a sostegno delle famiglie e del sistema produttivo, ci saremmo aspettati un confronto nel merito. Invece, ancora una volta, ha prevalso da parte loro una logica di contrapposizione politica surreale penalizzante per cittadini e imprese. Votare contro strumenti che consentono di finanziare interventi concreti significa ostacolare risposte attese da chi ogni giorno affronta le difficoltà economiche e da un tessuto imprenditoriale che chiede certezze, investimenti e prospettive di crescita. Fratelli d'Italia continuerà a sostenere con convinzione ogni provvedimento che abbia come obiettivo la tutela delle famiglie, il rafforzamento delle imprese e lo sviluppo del territorio, anteponendo l'interesse generale alle convenienze di parte. I cittadini sapranno valutare chi lavora per dare risposte concrete e chi, invece, preferisce strumentalmente dire no a prescindere, anche quando sono in gioco misure di sostegno per l'economia e per il futuro del Paese". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba, componente della commissione Attività Produttive della Camera.

(AGENPARL)
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