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Politica Interna

DELMASTRO, GIULIANO (M5S): OGGI ULTIMA FARSA PER SCUDARLO, MELONI NON PARLI PIÙ DI ANTIMAFIA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "È doveroso commemorare Falcone e Borsellino con le parole. Ma che senso ha farlo se poi la mafia non si combatte con i fatti? E oggi il fatto è uno: siamo all'ultimo atto di una farsa con cui la maggioranza vuole impedire alla Procura di acquisire chat che ritiene rilevanti in un'indagine per riciclaggio e reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Non basta. Si arriva persino a impedire alla Giunta che deve decidere di leggere quegli atti. Il Parlamento viene trasformato in un bunker per scudare Delmastro. Le prerogative parlamentari esistono per proteggere la democrazia, non per mettere al riparo gli amici di Giorgia Meloni. La domanda In tutta questa vicenda resta soltanto una: perché avere paura che quelle chat vengano lette? Noi una scelta l'abbiamo fatta: nessuno scudo, nessun privilegio, nessuna zona franca. Il diritto dei cittadini alla verità viene prima di ogni cosa. E chi oggi parla di antimafia, domani abbia almeno il coraggio di spiegare da che parte ha scelto di stare".

(AGENPARL)
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