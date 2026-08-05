(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Roma, 5 ago. – "Per anni il Governo ha addossato la colpa delle carenze nel settore turistico ai giovani, sostenendo che bastasse cancellare il Reddito di Cittadinanza per risolvere la mancanza di personale. I fatti dicono l'opposto: a distanza di anni i posti restano vuoti perché a mancare non è la voglia di lavorare, ma la dignità delle paghe e delle tutele. Mentre Mazzi parla di formule vuote, le nostre ragazze e i nostri ragazzi continuano a sostenere turni estenuanti, senza riposi garantiti e con stipendi che non coprono nemmeno i costi di un alloggio. Boccando la nostra proposta sul salario minimo a 9 euro l'ora, la maggioranza ha scelto deliberatamente di voltare le spalle a centinaia di migliaia di lavoratori, incentivando una fuga di energie e competenze verso l'estero. Senza diritti e con retribuzioni da fame non si fa politica industriale per il turismo, si alimenta soltanto la precarietà ed un modello di lavoro ricattabile". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli.
TURISMO, PAVANELLI (M5S): MAZZI PARLA DI FORMULE VUOTE
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