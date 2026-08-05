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Politica Interna

Sicurezza. Congedo (FdI): Grazie alle Forze dell’ordine per il tempestivo intervento in centro a Lecce

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai Carabinieri e alla Polizia Locale che questa mattina, nel centro di Lecce, sono intervenuti con tempestività per fermare un giovane cittadino extracomunitario, in evidente stato di alterazione, che stava dando in escandescenze, lanciando tavolini e sedie dei locali della zona, danneggiando alcune vetrine e seminando il panico tra i presenti, con il concreto rischio di ferire passanti e avventori. Il pronto intervento delle Forze dell'ordine, che hanno bloccato l'uomo anche con l'utilizzo del taser, ha consentito di ripristinare rapidamente l'ordine pubblico e di mettere in sicurezza l'area, evitando conseguenze ben più gravi. La sicurezza rappresenta una priorità dell'azione del Governo Meloni. Proprio per questo il Governo ha investito nel rafforzamento degli strumenti e delle dotazioni a disposizione delle Forze dell'ordine, affinché possano operare con efficacia a tutela dei cittadini. Anche quanto accaduto oggi dimostra l'importanza di mettere chi garantisce la nostra sicurezza nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro".

(AGENPARL)
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