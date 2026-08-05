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Sicilia

Sport, pubblicato l’elenco dei beneficiari dei voucher per i giovani dai 6 ai 16 anni. Amata: «Inclusione e sostegno concreto alle famiglie»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Sono 1853 le le associazioni sportive della Sicilia che otterranno i voucher da 50 euro mensili con cui la Regione finanzia i costi di iscrizione a corsi e attività sportive di ragazze e ragazzi tra i 6 e i 16 anni con reddito familiare Isee inferiore a 12 mila euro annui.

«Con la pubblicazione di questo avviso e del relativo elenco delle strutture sportive, manteniamo in piena e costante condivisione con il mondo sportivo un impegno fondamentale nei confronti dei nostri giovani e delle loro famiglie – dichiara l'assessore Elvira Amata. – Lo sport non è solo agonismo, ma è aggregazione, prevenzione e inclusione sociale. Investire sui voucher significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo ai giovani l'opportunità di crescere sani, disciplinati e uniti dai valori positivi che solo lo sport riesce a trasmettere ».

I corsi saranno gestiti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) regolarmente affiliate a federazioni sportive nazionali, enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

L'elenco degli enti e l'avviso per le modalità di erogazione sono consultabili sul sito della Regione [ | a questo indirizzo. ]

lp/mtc

(AGENPARL)
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