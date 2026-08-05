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PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): SALVINI SEMPRE PIU’ VOLPE CHE NON ARRIVA A UVA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - ROMA, 4 AGO. – "Salvini ha reso ancora più torbidi i contorni sul suo blitz al Consiglio dei Lavori Pubblici: ogni volta che prova a spiegare qualcosa del suo operato peggiora la situazione. Sul ponte sullo Stretto non si arrende all'evidenza: ha fallito su tutti i fronti. Su quello economico, su quello ingegneristico, su quello documentale e su quello normativo. Quindi è inutile che continui a dire "gli italiani vogliono le opere": è vero che le vogliono, ma quelle che servono. Vorrebbero anche treni che arrivano in orario, ma con un ministro che pure oggi sostiene che i ritardi dei treni italiani sono qualche sporadica eccezione, ormai sono rassegnati. Salvini sul ponte è una volpe che non arriva all'uva: insiste nel piantare una bandierina che non sta più in piedi. Per fortuna presto abbandonerà il Mit, e questa pantomima finirà". Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Infrastrutture alla Camera Daniela Morfino.

(AGENPARL)
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