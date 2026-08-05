Carceri: Radicali, “Rucci struttura con spazi ridotti, mancano attività formative e personale

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - formative e personale"
"Questa mattina, una delegazione di Radicali Italiani composta da Elena
Biscozzi e Antonia Minervini (Giunta nazionale), assieme alla Cellula
Coscioni di Bari, è stata in visita al Carcere Rucci di Bari. Quello che si
è potuto constatare è, in primis, il grave sovraffollamento al suo interno,
con la presenza di 424 detenuti a fronte dei 260 posti regolamentari
disponibili. Si registra l'assenza di spazi adeguati per lo svolgimento di
attività ricreative e, soprattutto, rieducative. Sempre a causa della
mancanza di spazi, il SAI, che ospita ambulatori e piani per il ricovero di
detenuti con gravi patologie, ha subìto alcuni tagli. Un'ulteriore
criticità è l'assenza di opportunità di lavoro esterne all'istituto e la
totale assenza di spazi aperti verdi: il passeggio, infatti, si riduce a un
piccolo cortile asfaltato in cui, soprattutto in estate, si soffre il
caldo. Anche il personale è ridotto rispetto a quanto previsto.
Sicuramente, quella del carcere Rucci è un'amministrazione che prova a
migliorare le condizioni dell'istituto, ma resta il fatto che, alla fine,
la struttura deve fare i conti con spazi ridotti e datati", si legge in una
nota diramata da Radicali Italiani.
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*Riccardo Morgante*