Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Carceri: Radicali, “Rucci struttura con spazi ridotti, mancano attività formative e personale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - formative e personale"

"Questa mattina, una delegazione di Radicali Italiani composta da Elena
Biscozzi e Antonia Minervini (Giunta nazionale), assieme alla Cellula
Coscioni di Bari, è stata in visita al Carcere Rucci di Bari. Quello che si
è potuto constatare è, in primis, il grave sovraffollamento al suo interno,
con la presenza di 424 detenuti a fronte dei 260 posti regolamentari
disponibili. Si registra l'assenza di spazi adeguati per lo svolgimento di
attività ricreative e, soprattutto, rieducative. Sempre a causa della
mancanza di spazi, il SAI, che ospita ambulatori e piani per il ricovero di
detenuti con gravi patologie, ha subìto alcuni tagli. Un'ulteriore
criticità è l'assenza di opportunità di lavoro esterne all'istituto e la
totale assenza di spazi aperti verdi: il passeggio, infatti, si riduce a un
piccolo cortile asfaltato in cui, soprattutto in estate, si soffre il
caldo. Anche il personale è ridotto rispetto a quanto previsto.
Sicuramente, quella del carcere Rucci è un'amministrazione che prova a
migliorare le condizioni dell'istituto, ma resta il fatto che, alla fine,
la struttura deve fare i conti con spazi ridotti e datati", si legge in una
nota diramata da Radicali Italiani.
*–*
*Riccardo Morgante*

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl