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Sicilia

[Comune Palermo] Discariche abusive in via Epifanio Li Puma e via Giuseppe Di Vittorio – Dichiarazione presidente seconda Circoscrizione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Da maggio la II Circoscrizione segnala con continuità la presenza di
segnalazioni sono state inoltrate attraverso tutti gli strumenti
istituzionali e indirizzate a tutte le autorità competenti
dell'Amministrazione comunale.

Nonostante ciò, a oggi non si registra alcun intervento risolutivo.

I rifiuti, compresi gli ingombranti, continuano ad accumularsi lungo la
strada, rappresentando una grave offesa per i residenti dello Sperone,
cittadini che ogni giorno convivono con un degrado ingiustificabile.

Da oltre un mese si parla di un preventivo necessario alla rimozione dei
rifiuti: siamo ad agosto e, con amarezza, devo constatare che non è stato
fatto nulla. Nel frattempo, la quantità di spazzatura aumenta
quotidianamente anche a causa di una minoranza di incivili che continua a
scaricare abusivamente.

Rivolgo un appello all'Assessore Ambiente Alongi affinché individui una
soluzione immediata, prima che i cittadini – stanchi ed esasperati – siano
costretti a scendere in strada per manifestare contro il degrado che hanno
sotto casa.

Questa situazione non rappresenta un buon esempio per i più giovani del
quartiere, già segnato da fragilità sociali e culturali.

Se non siamo in grado di garantire pulizia, decoro e rimozione delle
discariche abusive, rischiamo di alimentare una pericolosa perdita di
fiducia nelle istituzioni. La II Circoscrizione continuerà a vigilare e a
pretendere interventi concreti, nel rispetto della dignità dei cittadini e
del territorio".

(AGENPARL)
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