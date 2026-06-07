Islamabad guarda ai Balcani: il Pakistan esporta il proprio modello formativo in Albania

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - Dalla cooperazione diplomatica alla formazione professionale: l’incontro tra il Console onorario Tahseen Sayed e il Ministro Ferit Hoxha apre un corridoio strategico tra i Balcani e l’Asia emergente
L’Albania sta tracciando una rotta diplomatica originale nel suo cammino verso l’integrazione europea. L’obiettivo emerso dall’incontro tra il Ministro Ferit Hoxha e il Console onorario pakistano Tahseen Sayed non si limita agli scambi commerciali tradizionali, ma punta dritto al cuore della capacità istituzionale: importare l’esperienza pakistana nelle istituzioni di formazione per rafforzare la struttura burocratica albanese. Non si tratta, dunque, di una semplice transazione, ma di un trasferimento di competenze che mira a modernizzare la pubblica amministrazione in vista dell’ingresso nell’Unione Europea.
Il piano di cooperazione tocca tre pilastri fondamentali che definiscono il nuovo ruolo dell’Albania come ponte tra le culture:
- Il rafforzamento burocratico: L’avvio di consultazioni tra i Ministeri degli Affari Esteri e la formazione professionale dei funzionari albanesi a Islamabad segna un cambio di passo. Tirana cerca di integrare standard di gestione che il Pakistan sta sviluppando come attore globale emergente in Asia.
- La diplomazia culturale: La partecipazione di parlamentari, accademici e rappresentanti della società civile albanese a eventi specializzati in Pakistan è una mossa volta a creare un network di relazioni che va oltre i governi, consolidando un legame di lungo periodo.
- La visione di pace: In un momento di crisi globale, il Ministro Hoxha e l’inviato pakistano hanno ribadito l’urgenza di promuovere la stabilità e la convivenza pacifica, utilizzando la cooperazione bilaterale come antidoto alle tensioni tra diverse culture e comunità.
Con un settore turistico in forte espansione e una posizione strategica nei Balcani, l’Albania si sta dimostrando in grado di guardare ben oltre i propri confini regionali. Scommettere sulla collaborazione con Islamabad non è solo una scelta tattica, ma una dimostrazione di pragmatismo diplomatico: Tirana si candida a diventare un’interfaccia europea capace di dialogare con le potenze asiatiche in ascesa, trasformando la propria ambizione europea in un hub di opportunità globali.
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