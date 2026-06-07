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Politica Interna

ROMA, BARBERA (PRC): “CONTRO IL “TURISTIFICIO TRAPPOLA” SERVONO SANZIONI ESEMPLARI. IL CENTRO STORICO NON È UN FAR WEST PER SPECULATORI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - ESEMPLARI. IL CENTRO STORICO NON È UN FAR WEST PER SPECULATORI"
"Quarantaquattro euro per due coppette di gelato nel cuore di Roma, a due
ma l'ennesima, intollerabile conferma del degrado sociale e commerciale in
cui è sprofondata la Capitale, trasformata in un vero e proprio far west ad
uso e consumo di speculatori e prenditori senza scrupoli".
Lo dichiara in una nota durissima Giovanni Barbera, Segretario romano e
membro della Direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista,
commentando la denuncia virale di una coppia di turisti americani raggirati
con un conto astronomico gonfiato da "extra" non richiesti e non
trasparenti.
"Siamo di fronte a dinamiche parassitarie che nulla hanno a che vedere con
il commercio o con l'accoglienza, ma che configurano una sistematica
attività di sciacallaggio ai danni di chi visita la nostra città. Proporre
guarnizioni, accorgimenti estetici, macarons o cannolini facendoli passare
per semplici omaggi o decorazioni, per poi fatturarli a peso d'oro a ignari
avventori, è una pratica predatoria che disonora la storia e la dignità di
Roma. Questo non è mercato, questo è un furto legalizzato perpetrato da chi
considera il patrimonio pubblico del centro storico come una riserva di
caccia privata da spolpare".
"La responsabilità politica di questo scempio – incalza Barbera – ricade
interamente sulle istituzioni pubbliche che hanno permesso che il centro di
Roma si mutasse in un "turistificio trappola", espellendo progressivamente
i residenti, desertificando le botteghe storiche e consegnando le chiavi
della città a un'anarchia commerciale selvaggia. Dove sono i controlli
della Polizia Locale? Dove sono le verifiche a tappeto sulla trasparenza
dei prezzi e sulle modalità truffaldine con cui vengono agganciati i
clienti? Non basta sventolare i dati sui flussi turistici se poi
l'accoglienza si riduce a un'"estorsione legalizzata".
"Come Rifondazione Comunista esigiamo un'inversione di rotta radicale e
immediata. Il Comune di Roma deve svegliarsi dal suo torpore burocratico:
chiediamo l'invio immediato degli ispettori e dei vigili urbani
nell'esercizio in questione e in tutte le attività analoghe della zona core
della Capitale. Si proceda all'applicazione di sanzioni esemplari e,
laddove si riscontrino comportamenti reiterati o ingannevoli, si arrivi
alla sospensione o alla revoca definitiva delle licenze commerciali. Roma
non può e non deve essere la terra di conquista di commercianti
spregiudicati che arricchiscono le proprie tasche distruggendo l'immagine
pubblica e collettiva della nostra città".

(AGENPARL)
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