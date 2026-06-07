NOTA STAMPA OGS | Cnr e Ogs: le navi della ricerca insieme a Trieste

*Cnr e Ogs: le navi della ricerca insieme a Trieste*

*Le navi oceanografiche Gaia Blu e Laura Bassi,** del Consiglio Nazionale

delle Ricerche e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica

Sperimentale, **per la prima volta ormeggiate insieme al Porto di Trieste,

con visite aperte al pubblico*

Le navi da ricerca (N/R) Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR) e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica

Sperimentale – OGS fanno tappa a Trieste, dove per la prima volta sono

ormeggiate in porto insieme e aperte al pubblico per visite dedicate.

Un'occasione unica per cittadini, studenti ed esperti di conoscere da

vicino due infrastrutture scientifiche d'eccellenza impegnate nello studio

degli oceani e degli ecosistemi marini, dal Mediterraneo alle regioni

polari.

L'iniziativa è anche un momento di confronto scientifico e istituzionale

sul ruolo strategico delle infrastrutture navali per la ricerca italiana e

internazionale, valorizzando la collaborazione tra CNR e l'OGS nelle

attività di studio e monitoraggio dell'ambiente marino.

Lenzi e il direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e

Tecnologie per l'Ambiente del CNR, Francesco Petracchini, sono stati

accolti sulla Laura Bassi da Paola Del Negro e Franco Coren,

rispettivamente direttrice generale e direttore del Centro Gestione

Infrastrutture Navali dell'OGS.

Successivamente, il Presidente Lenzi, che ha accompagnato la navigazione

della Gaia Blu dal porto di Bari a Trieste seguendo direttamente le

attività scientifiche svolte durante la traversata per la campagna

On-Route, ha accolto a sua volta la delegazione dell'OGS a bordo della nave

da ricerca del CNR, concludendo la giornata di incontri e confronto tra le

due istituzioni.

"La presenza contemporanea a Trieste della nave da ricerca Laura Bassi

dell'OGS e della Gaia Blu del CNR rappresenta un momento di grande valore

scientifico e simbolico" dichiarano Nicola Casagli, presidente dell'OGS e

Andrea Lenzi, presidente del CNR. "Queste due infrastrutture d'eccellenza

testimoniano la capacità della ricerca italiana di operare ai massimi

livelli internazionali per lo studio degli oceani, dei cambiamenti

climatici e degli ecosistemi marini in generale. Ma questa occasione assume

però un significato ancora più importante perché consente di avvicinare la

cittadinanza alla ricerca, aprendo le porte di due navi che ogni giorno

contribuiscono ad accrescere la conoscenza del nostro pianeta. Rendere

accessibili questi luoghi di lavoro e di scoperta significa condividere con

il pubblico il valore della scienza, promuovere una maggiore consapevolezza

delle sfide ambientali che ci attendono e rafforzare il legame tra ricerca

e società. La collaborazione tra l'OGS e il CNR dimostra ancora una volta

quanto sia fondamentale la condivisione di competenze, infrastrutture e

visione strategica per costruire una cultura scientifica sempre più

partecipata e inclusiva".

Sono attesi nei prossimi giorni 735 visitatori in sei giorni a bordo la N/R

Laura Bassi, aperta al pubblico dal 7 al 12 giugno e 270 visitatori in due

giorni sulla N/R Gaia Blu, aperta al pubblico il 7e l'8 giugno.

*Gaia Blu*, nave oceanografica multidisciplinare del CNR, è progettata per

operazioni in mare aperto su scala globale. Lunga circa 80 metri e dotata

di laboratori modulari all'avanguardia, supporta campagne di ricerca nei

campi dell'oceanografia fisica, chimica e biologica, della geologia e

geofisica marina, dello studio degli ecosistemi profondi e del monitoraggio

dei cambiamenti climatici. Tra i suoi principali punti di forza, sistemi

sonar avanzati per la mappatura dei fondali, Rov (veicolo subacqueo a

controllo remoto) e strumentazioni ad alta precisione per campionamenti e

osservazioni in continuo. Negli ultimi anni ha preso parte a importanti

missioni scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo alla raccolta di dati

fondamentali sulla biodiversità marina, sulle dinamiche degli oceani e

sugli effetti del cambiamento climatico.

La *Laura Bassi* è oggi l'unica nave rompighiaccio italiana per la ricerca

oceanografica in grado di operare in mari polari, sia in Antartide sia in