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Puglia

Agenzia nr. 1250 – Sanità, Gioia: “Da Caroli polemiche infondate. Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano è un’opportunità, nessun saccheggio a Brindisi. Il vero problema è il definanziamento nazionale del Governo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - "Ancora una volta il consigliere Caroli rilascia dichiarazioni che non trovano alcun riscontro nei fatti, sollevando polemiche costruite su interpretazioni prive di fondamento". Lo dichiara in una nota Tommaso Gioia,  replicando alle recenti affermazioni sulla gestione della sanità pugliese.
"Le rassicurazioni già fornite dalla Regione Puglia – continua la nota – restano pienamente confermate: non è previsto alcun depotenziamento degli ospedali o dei servizi sanitari del territorio brindisino. La sanità pugliese ha bisogno di un confronto serio, di programmazione e di investimenti, non di speculazioni politiche. Il nostro impegno resta quello di tutelare i cittadini, garantire la qualità dell'assistenza e valorizzare il personale che ogni giorno opera con professionalità e dedizione".
Tommaso Gioia allarga poi il fuoco sulla gestione della sanità pubblica a livello centrale: "Il problema della sanità nazionale esiste ed è gravissimo. Siamo di fronte a un governo che ha progressivamente definanziato il settore, portando il rapporto tra spesa sanitaria e PIL a un drammatico 6,3%. Si tratta di una sofferenza strutturale generalizzata: da anni, persino tutte le Regioni amministrate dal centrodestra denunciano a Roma che i fondi assegnati non bastano a coprire nemmeno le spese ordinarie. Per assicurare i servizi minimi ai cittadini, molti territori sono già stati costretti ad aumentare le tasse locali, e altri saranno costretti a farlo a breve".
"Evidentemente solo il consigliere Caroli non si è accorto di nulla. Se vuole davvero risolvere i problemi della sanità e difendere i territori, farebbe bene ad andare a protestare sotto Palazzo Chigi, anziché alimentare la propaganda locale. I fatti parlano chiaro, tutto il resto è solo propaganda e "passerella" conclude la nota./comunicato

(AGENPARL)
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