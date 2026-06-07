Zanettin (FI), merger Bpm e Mps ottima opportunità per creare terzo polo bancario nazionale

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - "II merger tra banco Bpm e MPS, che pare prendere forma oggi, costituisce un'ottima opportunità per la creazione del terzo polo bancario nazionale. Se andrà a buon fine, il nostro sistema finanziario uscirà certamente rafforzato.
Continueremo a seguire con attenzione l'evolversi del risiko bancario, nel rispetto delle regole di mercato. Importante è soprattuto che, dopo tutte queste operazioni finanziarie, siano garantite al sistema delle imprese italiane sempre maggiori risorse per crescere e prosperare". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario finanziario ed assicurativo.
(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - "II merger tra banco Bpm e MPS, che pare prendere forma oggi, costituisce un'ottima opportunità per la creazione del terzo polo bancario nazionale. Se andrà a buon fine, il nostro sistema finanziario uscirà certamente rafforzato.