La Polizia Metropolitana intensifica i controlli nei centri turistici della costa jonica messinese: oltre 2.000 sanzioni nel weekend

Le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Taormina

Prosegue il piano straordinario della Polizia Metropolitana nei principali centri turistici del Messinese, con interventi mirati a garantire ordine, vivibilità e sicurezza durante la stagione estiva.

Nel fine settimana gli agenti hanno potenziato i servizi nelle fasce serali e notturne a Roccalumera e Nizza di Sicilia, operando in stretto coordinamento con i Carabinieri della Compagnia di Roccalumera e con la Polizia Municipale di Nizza di Sicilia.

I pattugliamenti sulle arterie stradali e nelle aree di maggiore aggregazione hanno portato all'accertamento di oltre 2.000 infrazioni al Codice della strada.

Controlli mirati sono stati eseguiti anche a Taormina, dove nella sola serata di sabato sono stati verificati più di 60 veicoli e identificate oltre 100 persone, nell'ambito delle attività predisposte a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno riportato l'attenzione nazionale sulla località.

Queste operazioni confermano il ruolo della Polizia Metropolitana nel supporto ai Comuni e alle Polizie Locali, grazie a un coordinamento costante con le altre forze dell'ordine.

Il comandante del Corpo, colonnello Domenico Martino, ha annunciato un ulteriore potenziamento dei servizi nei fine settimana – nonostante la ridotta disponibilità di personale – per far fronte al significativo incremento delle presenze nei luoghi della movida.

Nelle prossime settimane l'attività proseguirà nei principali punti di ritrovo serali, nei locali notturni e nelle discoteche.

Sono inoltre previste verifiche amministrative sulle attività commerciali, finalizzate ad accertare il possesso delle autorizzazioni previste e il rispetto delle normative vigenti.

«La crescita dei flussi turistici è una straordinaria opportunità per il territorio – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – ma richiede un impegno costante sul fronte della legalità. Per questo abbiamo potenziato la presenza della Polizia Metropolitana, rafforzando la sinergia con i Comuni e le altre forze dell'ordine. Vogliamo garantire a cittadini e visitatori un territorio accogliente e sicuro; i risultati di questo fine settimana confermano la validità del percorso intrapreso».

Dott. Giuseppe Spanò