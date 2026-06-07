Lavori a Lampedusa in vista della visita del Papa, Savarino: «Grande attenzione da parte del governo regionale, l’isola si farà trovare pronta»

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - attenzione da parte del governo regionale, l'isola si farà trovare pronta»*
«I lavori avviati a Lampedusa dopo il ciclone Harry e in vista della visita
del Santo Padre, prevista per il prossimo 4 luglio, testimoniano la grande
attenzione del Governo regionale verso l'isola. In piena sinergia con il
Comune e con tutte le istituzioni coinvolte, stiamo facendo il massimo per
garantire, attraverso autorizzazioni e finanziamenti, che ogni intervento
venga realizzato nei tempi previsti. Un impegno concreto che consentirà di
accogliere al meglio il Santo Padre e di valorizzare la straordinaria
cornice naturale di Lampedusa durante i momenti che trascorrerà sull'isola,
sperando che porti con sé il ricordo di un'isola generosa e meravigliosa»,
lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino,
commentando l'avvio dei lavori.
Nelle scorse settimane sono stati completati gli interventi al porto e al
Molo Favarolo, resi possibili grazie al supporto del Genio Civile, che ha
consentito di superare le criticità causate dal ciclone Harry.
Parallelamente, la Regione ha finanziato anche il restauro del campanile
della Chiesa Madre, dando seguito alla sollecitazione espressa da Papa
«Lampedusa è da sempre simbolo di accoglienza e solidarietà. Per questo
importante appuntamento saprà farsi trovare pronta, mostrando il volto
migliore della Sicilia e confermando la propria vocazione all'ospitalità»,
Tessera Odg 171486