Lavori a Lampedusa in vista della visita del Papa, Savarino: «Grande attenzione da parte del governo regionale, l’isola si farà trovare pronta»

attenzione da parte del governo regionale, l'isola si farà trovare pronta»*

«I lavori avviati a Lampedusa dopo il ciclone Harry e in vista della visita

del Santo Padre, prevista per il prossimo 4 luglio, testimoniano la grande

attenzione del Governo regionale verso l'isola. In piena sinergia con il

Comune e con tutte le istituzioni coinvolte, stiamo facendo il massimo per

garantire, attraverso autorizzazioni e finanziamenti, che ogni intervento

venga realizzato nei tempi previsti. Un impegno concreto che consentirà di

accogliere al meglio il Santo Padre e di valorizzare la straordinaria

cornice naturale di Lampedusa durante i momenti che trascorrerà sull'isola,

sperando che porti con sé il ricordo di un'isola generosa e meravigliosa»,

lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino,

commentando l'avvio dei lavori.

Nelle scorse settimane sono stati completati gli interventi al porto e al

Molo Favarolo, resi possibili grazie al supporto del Genio Civile, che ha

consentito di superare le criticità causate dal ciclone Harry.

Parallelamente, la Regione ha finanziato anche il restauro del campanile

della Chiesa Madre, dando seguito alla sollecitazione espressa da Papa

«Lampedusa è da sempre simbolo di accoglienza e solidarietà. Per questo

importante appuntamento saprà farsi trovare pronta, mostrando il volto

migliore della Sicilia e confermando la propria vocazione all'ospitalità»,

Tessera Odg 171486