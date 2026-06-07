Energia, Bonelli: “Meloni ha speso 40 miliardi per i costi dell’energia, ma non ha toccato i profitti delle lobby energetiche e ha bloccato le rinnovabili

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - ma non ha toccato i profitti delle lobby energetiche e ha bloccato le
rinnovabili".*
«In tre anni e mezzo il governo Meloni ha speso 40 miliardi di euro di
soldi pubblici per tentare di abbassare il costo dell'energia. Con quelle
risorse avremmo potuto risolvere il dramma delle liste d'attesa nella
sanità pubblica, che oggi impediscono a circa 6 milioni di italiani di
curarsi.
Nello stesso periodo, però, le società energetiche hanno realizzato
profitti per oltre 70 miliardi di euro. Giorgia Meloni ha fatto pagare la
crisi energetica ai cittadini, proteggendo al tempo stesso gli
extraprofitti delle grandi aziende del settore».