Patrimoniale, Bonelli: “Il sistema fiscale italiano è ingiusto. Apriamo confronto: la maggioranza degli italiani lo chiede

confronto: la maggioranza degli italiani lo chiede"*

«La politica non può più sfuggire alla grande questione della giustizia

sociale e fiscale. In una società in cui 5,7 milioni di persone vivono in

povertà assoluta, oltre 6 milioni di cittadini rinunciano a curarsi a causa

delle liste d'attesa o delle difficoltà economiche, mentre i salari

italiani sono tra i più bassi d'Europa e il potere d'acquisto si è ridotto

del 7,8% negli ultimi tre anni, non è più rinviabile una riforma fiscale

che riduca le tasse al ceto medio e le aumenti, in modo proporzionale, agli

iper milionari e ai miliardari.

In Italia ci sono 79 miliardari che possiedono una ricchezza complessiva di

357 miliardi di euro. Davvero qualcuno pensa che chiedere a chi possiede

patrimoni immensi un contributo di solidarietà sia uno scandalo? Lo

scandalo vero è che lavoratori dipendenti, pensionati e ceto medio

continuino a sostenere il peso principale del fisco, mentre le grandi

ricchezze restano sostanzialmente intoccabili.