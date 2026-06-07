Piacenza, 7 giugno 2026

Oggetto: Cimiteri di Piacenza, approvata la variante di progetto per nuovi

interventi a Pittolo e al cimitero urbano

E' stato ricalibrato, alla luce di un aggiornamento delle esigenze, il

cimiteri comunali, per un piano di investimento totale pari a 851.916,46

euro (IVA compresa) che consentirà, sfruttando al meglio i mesi estivi, di

affrontare una nuova fase di lavori volti a garantire sicurezza e decoro.

sindaco Matteo Bongiorni – è mirato ad affrontare con costanza le

criticità, cercando di ottimizzare e modulare gli interventi in base alle

priorità che emergono".

Per quanto riguarda il cimitero urbano, dopo il rifacimento totale della

copertura del loculario al IV reparto e il restauro conservativo che ha

mausoleo e cappelle comunali. È infatti previsto il risanamento completo

delle superfici esterne e degli ambienti interni del mausoleo e di 22

cappelle comunali (12 rettilinee e 10 curve). L'intervento comprende il

rifacimento totale dei tetti in legno, l'installazione di nuove gronde, la

pulitura profonda delle superfici in pietra e il restauro di facciate,

davanzali e intonaci, per un investimento netto di 435.163,56 euro.

Sempre nel triennio in corso, sono già state realizzate opere al cimitero

di San Lazzaro, con il rifacimento della copertura del loculario e

l'installazione di nuove lattonerie, nonché al cimitero di Mucinasso dove è

stata messo in sicurezza il portale della cappella, con risanamento della

struttura del portale in calcestruzzo armato, dell'intonaco superficiale e

successiva tinteggiatura.

"Non più rinviabili, invece – aggiunge Bongiorni – i lavori al cimitero di

Pittolo, che presenta una situazione di ammaloramento progressivo

accentuato, causato da infiltrazioni meteoriche che rischiavano di

degradare in modo irreversibile la struttura e comprometterne la sicurezza.

È quindi previsto il rifacimento della copertura in laterizio, con

preventiva impermeabilizzazione del tetto e sostituzione delle gronde".

L'intervento, per il quale si prevede una durata stimata di circa tre mesi,

equivale a un importo netto di 68.856,68 euro. "Economicamente – precisa

l'assessore – questa variante non comporta alcuna alterazione del quadro

economico già previsto e rispetta la funzionalità della concessione in

essere: l'intero costo degli interventi sarà quindi totalmente a carico

della Società di Progetto ASCP S.r.l., concessionaria del servizio".

"Sempre sotto il profilo manutentivo – prosegue Bongiorni – c'è inoltre la

consapevolezza della necessità di sistemazione delle luci votive, in

particolare in alcune zone dei reparti 1 e 2 sia del cimitero urbano, sia

di Mucinasso. Interventi che presentano una serie di complessità tecniche,

ma sui quali si stanno valutando una serie di ipotesi e soluzioni".

Infine, dal punto di vista gestionale, prosegue l'impegno per la

riorganizzazione delle aree cimiteriali e duplice processo di

regolarizzazione delle concessioni ed esecuzione delle estumulazioni.

"Tendenzialmente – chiosa Bongiorni – si ravvisa un progressivo aumento di

concessioni scadute che rischiano di generare situazioni di abbandono o

incuria in alcune aree cimiteriali. Nei primi mesi dell'anno sono state

eseguite circa 400 operazioni di esumazione/estumulazione per sanare un

pregresso che ogni anno vede comunque l'accumulo delle concessioni scadute

nel periodo in corso".

Altre operazioni massive che coinvolgeranno anche i cimiteri suburbani

continueranno dopo la pausa estiva. Per questo sono stati affissi una serie

di adesivi di segnalazione che comunicano alle famiglie la necessità di

contattare gli uffici cimiteriali.