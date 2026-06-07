(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - Piacenza, 7 giugno 2026
Oggetto: Cimiteri di Piacenza, approvata la variante di progetto per nuovi
interventi a Pittolo e al cimitero urbano
E' stato ricalibrato, alla luce di un aggiornamento delle esigenze, il
cimiteri comunali, per un piano di investimento totale pari a 851.916,46
euro (IVA compresa) che consentirà, sfruttando al meglio i mesi estivi, di
affrontare una nuova fase di lavori volti a garantire sicurezza e decoro.
sindaco Matteo Bongiorni – è mirato ad affrontare con costanza le
criticità, cercando di ottimizzare e modulare gli interventi in base alle
priorità che emergono".
Per quanto riguarda il cimitero urbano, dopo il rifacimento totale della
copertura del loculario al IV reparto e il restauro conservativo che ha
mausoleo e cappelle comunali. È infatti previsto il risanamento completo
delle superfici esterne e degli ambienti interni del mausoleo e di 22
cappelle comunali (12 rettilinee e 10 curve). L'intervento comprende il
rifacimento totale dei tetti in legno, l'installazione di nuove gronde, la
pulitura profonda delle superfici in pietra e il restauro di facciate,
davanzali e intonaci, per un investimento netto di 435.163,56 euro.
Sempre nel triennio in corso, sono già state realizzate opere al cimitero
di San Lazzaro, con il rifacimento della copertura del loculario e
l'installazione di nuove lattonerie, nonché al cimitero di Mucinasso dove è
stata messo in sicurezza il portale della cappella, con risanamento della
struttura del portale in calcestruzzo armato, dell'intonaco superficiale e
successiva tinteggiatura.
"Non più rinviabili, invece – aggiunge Bongiorni – i lavori al cimitero di
Pittolo, che presenta una situazione di ammaloramento progressivo
accentuato, causato da infiltrazioni meteoriche che rischiavano di
degradare in modo irreversibile la struttura e comprometterne la sicurezza.
È quindi previsto il rifacimento della copertura in laterizio, con
preventiva impermeabilizzazione del tetto e sostituzione delle gronde".
L'intervento, per il quale si prevede una durata stimata di circa tre mesi,
equivale a un importo netto di 68.856,68 euro. "Economicamente – precisa
l'assessore – questa variante non comporta alcuna alterazione del quadro
economico già previsto e rispetta la funzionalità della concessione in
essere: l'intero costo degli interventi sarà quindi totalmente a carico
della Società di Progetto ASCP S.r.l., concessionaria del servizio".
"Sempre sotto il profilo manutentivo – prosegue Bongiorni – c'è inoltre la
consapevolezza della necessità di sistemazione delle luci votive, in
particolare in alcune zone dei reparti 1 e 2 sia del cimitero urbano, sia
di Mucinasso. Interventi che presentano una serie di complessità tecniche,
ma sui quali si stanno valutando una serie di ipotesi e soluzioni".
Infine, dal punto di vista gestionale, prosegue l'impegno per la
riorganizzazione delle aree cimiteriali e duplice processo di
regolarizzazione delle concessioni ed esecuzione delle estumulazioni.
"Tendenzialmente – chiosa Bongiorni – si ravvisa un progressivo aumento di
concessioni scadute che rischiano di generare situazioni di abbandono o
incuria in alcune aree cimiteriali. Nei primi mesi dell'anno sono state
eseguite circa 400 operazioni di esumazione/estumulazione per sanare un
pregresso che ogni anno vede comunque l'accumulo delle concessioni scadute
nel periodo in corso".
Altre operazioni massive che coinvolgeranno anche i cimiteri suburbani
continueranno dopo la pausa estiva. Per questo sono stati affissi una serie
di adesivi di segnalazione che comunicano alle famiglie la necessità di
contattare gli uffici cimiteriali.