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Medio Oriente

PENA DI MORTE IN ISRAELE: SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - Mentre i telegiornali nazionali riaccendono i riflettori sulla questione, la realtà è che siamo entrati nella fase critica: dopo l’approvazione della legge a fine marzo 2026, si avvicinano le scadenze per le prime possibili esecuzioni.

Perché il caso è esploso ora?

La legge prevede un iter accelerato e senza via d’uscita: una volta emessa la sentenza definitiva per i prigionieri accusati di terrorismo (con la clausola specifica del “movente nazionalistico”), l’esecuzione tramite impiccagione deve avvenire entro 90 giorni. Con le prime condanne post-riforma che iniziano a consolidarsi nei tribunali militari, il rischio che il boia entri in azione entro l’estate è concreto.

Il bivio dell’Alta Corte

In questi giorni la tensione è altissima a causa dei ricorsi presentati dalle organizzazioni per i diritti umani. L’Alta Corte di Giustizia di Israele è chiamata a decidere se confermare la norma o annullarla per incostituzionalità. Una decisione che potrebbe spaccare ulteriormente il Paese e infiammare l’intera regione.

La reazione internazionale

L’Unione Europea e l’ONU hanno alzato il livello dello scontro diplomatico, definendo la legge un “razzismo giuridico” poiché, nei fatti, esclude i cittadini israeliani ebrei dall’applicazione della massima pena, creando un sistema penale a doppio binario unico nel panorama delle democrazie moderne.

https://english.wafa.ps/Pages/Details/168842

https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-alain-berset-urges-israel-to-abandon-plans-to-expand-the-death-penalty

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-001406_EN.html

www.amnesty.org/en/latest/news/2026/03/israel-opt-newly-adopted-death-penalty-law-must-be-repealed/

(AGENPARL)
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