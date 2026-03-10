(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 COMUNE DI GANGI
COMUNICATO STAMPA
*GANGI E BAGHERIA CELEBRANO I 100 ANNI DEL SIGNOR GAETANO BARRECA*
*GANGI, 10 Marzo 2026*
Le comunità di Gangi e Bagheria si sono unite per festeggiare il
prestigioso traguardo dei 100 anni del signor Gaetano Barreca, originario
di Gangi e residente a Bagheria da oltre cinquant’anni.
Il neo centenario ha celebrato questo importante momento circondato
dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei parenti, che hanno voluto rendere
omaggio a una vita lunga, intensa e ricca di valori familiari. L’atmosfera
di gioia e commozione ha accompagnato l’intera giornata, trasformandola in
un ricordo indelebile per tutti i presenti.
