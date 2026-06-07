GOLF – DPWorld Tour: secondo titolo per Eugenio Chacarra, 27° Guido Migliozzi

*Nel KLM Open lo spagnolo ha superato di un colpo il finlandese Oliver

Lindell. Al 32° posto Francesco Molinari e Matteo Manassero*

Lo spagnolo Eugenio Chacarra è tornato al successo dopo oltre un anno

torneo del DP World Tour disputato sul percorso del The International (par

71), ad Amsterdam in Olanda, dove il migliore tra gli azzurri è stato Guido

Nel giro conclusivo Chacarra, leader dopo tre round con lo svedese

Sebastian Soderberg, ha realizzato un 70 (-1, quattro birdie, tre bogey)

con il quale ha avuto ragione del finlandese Oliver Lindell, alle sue

buca par 5 (69, -2, quattro birdie, due bogey) dove era arrivato con

anticipo sull'avversario. L'iberico, però, con un perfetto secondo colpo al

green e con due putt, a sua volta per il birdie, ha evitato il playoff.

Soderberg, in difficoltà per tutto il giorno, è terminato terzo con 276

(-8) affiancato dall'austriaco Maximilian Steinlechner, dall'emergente

spagnolo Angel Ayora e dall'inglese Joe Dean, al settimo posto con 277 (-7)

il francese Julien Guerrier, buon regolarista, e l'inglese Danny Willett,

vincitore di un major, e al nono con 278 (-6) il cinese Yanhan Zhou. Solo

71° con 295 (+11) lo scozzese Connor Syme, campione uscente.

Degli altri italiani si sono classificati al 32° posto con 284 (par) Matteo

Celli.

Eugenio López-Chacarra Coto, 26enne di Madrid, pro dal 2022, ha firmato il

secondo titolo sul circuito alla 45ª presenza, dopo il precedente nell'Hero

Indian Open del 2025. Nel suo palmarès anche un successo sull'Asian Tour e

uno sulla LIV Golf (International Bangkok, 2022) dove ha giocato per un

periodo. Per l'impresa ha percepito un assegno di 467.500 dollari su

un montepremi

*7 giugno 2026*