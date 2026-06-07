AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 8 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - COMMISSIONI
📌10.30_Covid_ Esame testimoniale del dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell’avvocato Nicoletta Spaziani
📌11.15_Lavoro_Seguito referente su “salario giusto”
EVENTI
📌 14.30 – Sala del Mappamondo – Women’s leadership in peace and security policies: participation, representation and impact. Women in international security
📌 15 – Aula dei Gruppi – Presidenza irlandese del Consiglio Europeo: riforme e opportunità. FI-PPE
📌 15.30 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “La sostituzione della madre. Ecologia e femminismo pensano insieme” di Luana Zanella. AVS
CONFERENZE STAMPA
📌 13 – Luana Zanella. Presentazione della Carta dell’impegno per un mondo disarmato
📌 14.30 – Antonio Baldelli. Data intelligence per le politiche pubbliche. Strumenti per il supporto alle decisioni in ambito ricerca e innovazione
📌 16 – Roberto Pella. Bike economy
📌 17.30 – Francesco Battistoni. Future Campus Fabriano