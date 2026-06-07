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domenica 7 Giugno 2026
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AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 8 GIUGNO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - COMMISSIONI
📌10.30_Covid_ Esame testimoniale del dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell’avvocato Nicoletta Spaziani
📌11.15_Lavoro_Seguito referente su “salario giusto”

EVENTI
📌 14.30 – Sala del Mappamondo – Women’s leadership in peace and security policies: participation, representation and impact. Women in international security
📌 15 – Aula dei Gruppi – Presidenza irlandese del Consiglio Europeo: riforme e opportunità. FI-PPE
📌 15.30 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “La sostituzione della madre. Ecologia e femminismo pensano insieme” di Luana Zanella. AVS

CONFERENZE STAMPA
📌 13 – Luana Zanella. Presentazione della Carta dell’impegno per un mondo disarmato
📌 14.30 – Antonio Baldelli. Data intelligence per le politiche pubbliche. Strumenti per il supporto alle decisioni in ambito ricerca e innovazione
📌 16 – Roberto Pella. Bike economy
📌 17.30 – Francesco Battistoni. Future Campus Fabriano

(AGENPARL)
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L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

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