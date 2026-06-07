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Medio Oriente

Crisi USA-Iran: Trump alza la posta, “Uranio rimosso con o senza accordo”

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
"Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump detta la linea sulla crisi nucleare: priorità alla rimozione dell'uranio arricchito."(Foto: Daniel Torok/by CC)
"Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump detta la linea sulla crisi nucleare: priorità alla rimozione dell'uranio arricchito."(Foto: Daniel Torok/by CC)

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - Il Presidente USA detta la linea in un’intervista alla NBC: smantellamento delle scorte nucleari come priorità assoluta. Scenario di scontro militare in caso di mancata intesa.

La tensione internazionale raggiunge un nuovo picco. In un’intervista rilasciata alla NBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha delineato una strategia ultimativa nei confronti dell’Iran, legata alla gestione del programma nucleare di Teheran.

Trump ha dichiarato che le scorte di uranio altamente arricchito saranno rimosse, indipendentemente dall’esito dei colloqui diplomatici in corso. Il messaggio del Capo della Casa Bianca non lascia spazio a interpretazioni: gli Stati Uniti sono pronti a intervenire in autonomia per garantire la sicurezza del Paese e delle proprie forze armate.

“Andremo con loro, o senza di loro”, ha ribadito Trump, sottolineando la determinazione americana nel prevenire minacce dirette. Il Presidente ha delineato due prospettive divergenti per le prossime ore:

  • Il percorso negoziale: In caso di accordo, le operazioni di smantellamento verrebbero gestite in modo cooperativo, con l’utilizzo di attrezzature statunitensi per la distruzione dell’uranio.
  • L’opzione militare: In assenza di un’intesa, Trump ha prospettato una risposta ferma (“molto duramente”), mirata alla neutralizzazione delle capacità nucleari iraniane.

Le parole del leader statunitense arrivano in una giornata caratterizzata da una frenetica attività diplomatica. Parallelamente, da Teheran, il vicepresidente Mohammad Reza Aref ha tentato di trasmettere un messaggio di coesione interna, ribadendo l’unità dei funzionari iraniani nel sostenere le attuali proposte di negoziazione.

La comunità internazionale osserva con estrema preoccupazione l’evolversi della situazione. La vicinanza temporale tra le dichiarazioni di Trump e i tentativi di mediazione regionali suggerisce una fase cruciale per la stabilità del Medio Oriente, in cui lo spazio per la diplomazia appare sempre più ridotto.

https://tass.com/world/2143751

(AGENPARL)
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