(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - "Le iniziative di questi giorni e queste ore da parte di gruppi bancari importanti come Intesa e Banco BPM dimostrano la vitalità del sistema finanziario italiano e l'efficacia del percorso intrapreso dal governo per la valorizzazione di Banca MPS. L'obiettivo è quello di fornire strumenti sempre più consistenti per la crescita e lo sviluppo del mondo delle imprese italiane". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario finanziario ed assicurativo.
BANCHE: ZANETTIN (FI), DA INTESA E BPM SEGNALE POSITIVO PER IL SISTEMA ITALIA
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