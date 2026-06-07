Close Menu
Trending
domenica 7 Giugno 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MILANO, DE CORATO A PAITA: «IL FALLIMENTO E’ DELLA SINISTRA AL GOVERNO IN CITTA’ DA OLTRE 15 ANNI E SALA FU SCELTO PROPRIO DA RENZI»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*

*MILANO, DE CORATO A PAITA: «IL FALLIMENTO E' DELLA SINISTRA AL GOVERNO IN
CITTA' DA OLTRE 15 ANNI E SALA FU SCELTO PROPRIO DA RENZI».*

Milano, 07 Giugno 2026 – «Leggo le dichiarazioni odierne sull'attuale
pericolosità di Milano del capogruppo di Italia Viva al Senato, la
Senatrice Raffaela Paita e non mi capacito del fatto di come, la stessa,
abbia il coraggio di attribuire al Governo specie al Ministro Piantedosi e
alla Premier Meloni, tutto le responsabilità. Proprio tre giorni fa, il
Ministro degli Interni è stato a Milano dove ha dichiarato che in città
sono arrivate negli ultimi 4 anni 1.619 unità di Forze di Polizia e che
prossimamente ne arriveranno altre. Ricordo alla Senatrice, inoltre, che da
oltre 15 anni il capoluogo lombardo è governato dal Centrosinistra, prima
con Pisapia e negli ultimi due mandati da Sala, che fu scelto proprio
dall'attuale leader di IV, Matteo Renzi. Milano, in termini di sicurezza,
raccoglie i disastri compiuti dalla Sinistra soprattutto negli anni in cui
al Viminale vi era Luciana Lamorgese e suo vice era il milanese Matteo
Mauri. Negli ultimi decenni, inoltre, Milano è la città sempre in testa
nell'indice della Criminalità italiana, e questi dati non li invento io ma
sono stati pubblicati dal 'Sole 24 Ore' e da 'Italia Oggi'. Ricordo a
Letizia Moratti, in cui il sottoscritto era vice Sindaco, i reati in città
diminuirono del 40%, l'aria che si respirava a Milano era totalmente
diversa da quella attuale e a dirlo fu l'allora Questore Indolfi alla Festa
della Polizia».

Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle
Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl