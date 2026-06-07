(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*
*MILANO, DE CORATO A PAITA: «IL FALLIMENTO E' DELLA SINISTRA AL GOVERNO IN
CITTA' DA OLTRE 15 ANNI E SALA FU SCELTO PROPRIO DA RENZI».*
Milano, 07 Giugno 2026 – «Leggo le dichiarazioni odierne sull'attuale
pericolosità di Milano del capogruppo di Italia Viva al Senato, la
Senatrice Raffaela Paita e non mi capacito del fatto di come, la stessa,
abbia il coraggio di attribuire al Governo specie al Ministro Piantedosi e
alla Premier Meloni, tutto le responsabilità. Proprio tre giorni fa, il
Ministro degli Interni è stato a Milano dove ha dichiarato che in città
sono arrivate negli ultimi 4 anni 1.619 unità di Forze di Polizia e che
prossimamente ne arriveranno altre. Ricordo alla Senatrice, inoltre, che da
oltre 15 anni il capoluogo lombardo è governato dal Centrosinistra, prima
con Pisapia e negli ultimi due mandati da Sala, che fu scelto proprio
dall'attuale leader di IV, Matteo Renzi. Milano, in termini di sicurezza,
raccoglie i disastri compiuti dalla Sinistra soprattutto negli anni in cui
al Viminale vi era Luciana Lamorgese e suo vice era il milanese Matteo
Mauri. Negli ultimi decenni, inoltre, Milano è la città sempre in testa
nell'indice della Criminalità italiana, e questi dati non li invento io ma
sono stati pubblicati dal 'Sole 24 Ore' e da 'Italia Oggi'. Ricordo a
Letizia Moratti, in cui il sottoscritto era vice Sindaco, i reati in città
diminuirono del 40%, l'aria che si respirava a Milano era totalmente
diversa da quella attuale e a dirlo fu l'allora Questore Indolfi alla Festa
della Polizia».
Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle
Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*