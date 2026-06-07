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Politica Interna

ROMA​: BARBERA (PRC)​, “AMA E LA LAPIDE DI PROIETTI: QUANDO LA REALTÀ SUPERA MANDRAKE. CERCASI COORDINAMENTO NEI SERVIZI CIMITERIALI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - MANDRAKE. CERCASI COORDINAMENTO NEI SERVIZI CIMITERIALI"
"A Roma la gestione della comunicazione istituzionale ha assunto contorni
decisamente surreali. L'allarme lanciato dalla municipalizzata AMA riguardo
al presunto "furto" della lapide di Gigi Proietti al cimitero del Verano si
è rivelato un clamoroso cortocircuito burocratico. La lastra era stata
semplicemente rimossa, in tutta legittimità, dalla famiglia per essere
aggiornata con il nome della mogliedi Proietti, recentemente scomparsa ".
Lo dichiara in una nota Giovanni Barbera, Segretario romano di Rifondazione
Comunista e membro della Direzione nazionale del partito.
"Siamo davanti a un equivoco che nemmeno il mitico Mandrake in Febbre da
cavallo avrebbe mai immaginato. Se il celebre personaggio interpretato da
Proietti ricorreva a espedienti fantasiosi per sbarcare il lunario, qui ci
troviamo di fronte a una macchina amministrativa che sembra generare
paradossi per pura mancanza di comunicazione interna.
La mano destra della municipalizzata non sa cosa faccia la sinistra. In
allarme che, oltre a creare inutile apprensione tra i cittadini, tocca la
memoria di un simbolo indiscusso della romanità. Al di là dell'ironia,
l'episodio riaccende i riflettori sui problemi di gestione, manutenzione e
decoro che i cimiteri capitolini trascinano da tempo.
Invece di rincorrere fantasmi mediatici, sarebbe opportuno che i vertici di
AMA e l'amministrazione capitolina lavorassero per garantire una maggiore
efficienza operativa e un reale coordinamento interno. I servizi
cimiteriali della Capitale hanno bisogno di risposte concrete e di una
gestione lineare, non di sketch involontari che rischiano solo di
disorientare l'opinione pubblica"

(AGENPARL)
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