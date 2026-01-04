Close Menu
Africa

Il Botswana pronto a collaborare con la Russia nel settore dei diamanti

Redazione
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

Il Botswana ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Russia nel settore dei diamanti, puntando a sfruttare le competenze russe nell’estrazione e nella lavorazione dei preziosi minerali. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Phenyo Butale in un’intervista all’agenzia TASS, sottolineando come il Paese africano miri a rafforzare e diversificare la propria economia.

“Siamo leader nell’estrazione di diamanti. Attualmente, ci stiamo muovendo attivamente verso la diversificazione economica”, ha affermato Butale. “Speriamo di utilizzare le conoscenze e le competenze della Russia in progetti minerari su larga scala, così come nelle industrie di trasformazione, per creare valore aggiunto. Sono proprio questi i settori in cui vediamo opportunità di cooperazione”.

Il ministro ha evidenziato come gli obiettivi del Botswana comprendano non solo la valorizzazione della produzione di diamanti, ma anche lo sviluppo di altri minerali strategici, tra cui quelli delle terre rare. La collaborazione con la Russia potrebbe rappresentare un passo importante per ampliare le capacità del Paese nell’industria di trasformazione dei diamanti e contribuire alla crescita economica attraverso nuovi progetti minerari e industriali.

