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Economia

Mitsubishi sceglie Taiwan: il nuovo SUV elettrico nasce con Foxtron e Pininfarina

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
Lo stand di Foxconn, il colosso taiwanese partner strategico di Mitsubishi. L'accordo per i nuovi veicoli elettrici è stato siglato tramite Foxtron, la joint venture per gli EV creata da Hon Hai (Foxconn) e Yulon Motor
Lo stand di Foxconn, il colosso taiwanese partner strategico di Mitsubishi. L'accordo per i nuovi veicoli elettrici è stato siglato tramite Foxtron, la joint venture per gli EV creata da Hon Hai (Foxconn) e Yulon Motor (Foto: 4300streetcar/CC Attribution 4.0)

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Mitsubishi Motors New Zealand conferma l’arrivo sul mercato di un nuovo veicolo elettrico a batteria nel quarto trimestre dell’anno. Il modello si chiama ASX VR-e. L’auto nasce dalla collaborazione con la taiwanese Foxtron Vehicle Technologies e la celebre casa di design italiana Pininfarina.

La sinergia tra Giappone e Taiwan

Il progetto unisce le competenze del marchio giapponese con la spinta tecnologica di Foxtron. Questa azienda nasce come joint venture strategica. Il colosso manifatturiero Hon Hai Precision Industry, noto globalmente come Foxconn, la fonda insieme alla storica casa automobilistica taiwanese Yulon Motor.

Il lancio commerciale segue l’accordo siglato nel giugno del 2025. Le aziende firmano l’intesa per sviluppare veicoli elettrici con guida a destra destinati ai mercati di Nuova Zelanda e Australia. La produzione dei mezzi si concentra nello stabilimento di Yulon Motor situato a Sanyi Township, nella contea di Miaoli.

La piattaforma tecnologica e il ruolo di Foxconn

Dal punto di vista tecnico, il nuovo ASX VR-e sfrutta la piattaforma avanzata Model B. Foxtron progetta questa base innovativa. Molti componenti interni ricevono inoltre il contributo diretto di Hon Hai. Il gruppo punta a consolidare la propria posizione nel settore della mobilità elettrica.

La strategia aziendale ruota attorno al consorzio Mobility in Harmony. Questa piattaforma aperta unisce i partner per trasformare il gruppo nel punto di riferimento globale per la produzione di veicoli a zero emissioni.

(AGENPARL)
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