(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Ferrovia Roma – Viterbo, incontro tra Sindaci e Comitato Pendolari: assenti
Cotral, Astral e Regione Lazio. I sindaci: “Intervenga Rocca”
Si è tenuto oggi alle ore 18.00, presso la sede municipale di Largo Falcone
e Borsellino a Riano, un incontro tra i Sindaci del territorio e il
Comitato Pendolari. A quattro mesi dall’apertura del cantiere per i lavori
infrastrutturali sulla linea, l’obiettivo dell’incontro era fare il punto
su una situazione che, invece di migliorare, ha visto un peggioramento dei
disagi per i viaggiatori.
Nonostante l’invito formale, Cotral, Astral e Regione Lazio non hanno preso
parte all’incontro. Un’assenza giudicata inaccettabile dai presenti, che
avrebbero voluto un confronto diretto con le istituzioni competenti per
chiarire ritardi, criticità e prospettive concrete.
Nel corso della riunione è stata ribadita con forza la necessità di
istituire un Osservatorio permanente tra istituzioni e comitati, con
l’obiettivo di garantire un dialogo trasparente e continuativo e,
soprattutto, di monitorare puntualmente lo stato di avanzamento dei lavori,
così come la comunicazione con gli utenti. Uno strumento ritenuto
fondamentale per evitare ulteriori disagi non comunicati e per restituire
ai cittadini fiducia nelle tempistiche e negli impegni assunti.
Altresì, a gran voce, è stato richiesto il coinvolgimento diretto del
Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, vista l’importanza e la
strategicità dell’opera per la mobilità dell’intero quadrante nord della
Capitale. La sua presenza è ritenuta essenziale per sbloccare l’impasse
istituzionale e garantire l’attenzione politica necessaria a un progetto
che impatta ogni giorno sulla vita di migliaia di pendolari.
Ad oggi, infatti, i lavori non risultano ancora evidenti, mentre i
disservizi continuano ad aumentare, aggravando una situazione già da tempo
insostenibile.
