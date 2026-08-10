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Puglia

agenzia regionale 862.26 San Domino – Tremiti, 15 nuove panche per la riqualificazione dell’isola. Paolicelli: “Da questo intervento parte una nuova progettualità per il territorio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - *San Domino – Tremiti, 15 nuove panche per la riqualificazione dell'isola. *

*Paolicelli: "Da questo intervento parte una nuova progettualità per il
territorio"*

Quindici nuove panche sono state consegnate oggi alla comunità dell'Isola
di San Domino dell'arcipelago delle Tremiti, con l'obiettivo di contribuire
alla riqualificazione e al decoro degli spazi pubblici dell'isola.

Le panche sono state realizzate nell'ambito delle attività di ARIF presso
Domino, con un intervento che rappresenta un segnale concreto di attenzione
verso il territorio e la sua valorizzazione.

"Quello di oggi è un intervento semplice ma significativo – commenta
l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco
Paolicelli – perché dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa
tradursi in azioni concrete per la cura degli spazi e dei territori. Ma
soprattutto vogliamo che questo sia il punto di partenza per una
progettualità più ampia su San Domino nella piena collaborazione con la
sindaca Annalisa Lisci che ringrazio.

Stiamo lavorando per arrivare alla sottoscrizione di una convenzione che
permetta di programmare interventi selvicolturali, di pulizia, manutenzione
e riordino delle aree forestali dell'isola. L'obiettivo è dare continuità
alla presenza e all'attività di ARIF, costruendo insieme un percorso
stabile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale di San
Domino".

Il percorso verso la convenzione sarà accompagnato dalle necessarie
interlocuzioni istituzionali. In questo ambito è impegnato anche il comune
delle Tremiti, che sta lavorando per favorire la definizione dell'accordo e
consentire l'avvio delle attività nel più breve tempo possibile.

(AGENPARL)
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