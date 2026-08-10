COMUNICATO STAMPA Sicurezza e territorio, il sindaco Celentano riceve il nuovo Questore Marco Martino

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - La visita del Questore ha rappresentato per la prima cittadina l'occasione per avviare sin da subito un dialogo aperto, cordiale e operativo, orientato alla massima collaborazione tra le istituzioni e al rafforzamento delle sinergie sul territorio. Durante il colloquio sono stati toccati i temi principali legati alla sicurezza urbana, al controllo del territorio e alle istanze della comunità pontina.
A margine dell'incontro, il sindaco Celentano ha espresso le sue congratulazioni per il nuovo incarico ricoperto dal dottor Martino e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e l'Amministrazione comunale: "Desidero rivolgere al dottor Marco Martino – ha affermato la prima cittadina – il mio più sincero benvenuto a Latina e gli auguri di buon lavoro per questo importante e delicato incarico. La sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere della nostra comunità e per la vivibilità della città. Fin da questo primo colloquio è emersa una forte sintonia d'intenti e la comune volontà di instaurare un rapporto di collaborazione stretto, proficuo e costante. L'Amministrazione comunale sarà sempre al fianco della Questura e di tutte le Forze dell'Ordine per garantire presidio, legalità e risposte concrete ai cittadini".
L'incontro si è concluso con l'auspicio reciproco di un lavoro di squadra capillare sul territorio, a tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità della cittadinanza.