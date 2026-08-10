agenzia regionale 861.26 Presidente Decaro plaude all’iniziativa del Consiglio regionale di aprire le sale della Teca del Mediterraneo nelle giornate di caldo estremo

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - *Presidente Decaro plaude all'iniziativa del Consiglio regionale di aprire
le sale della Teca del Mediterraneo nelle giornate di caldo estremo*
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, plaude all'iniziativa
del Consiglio Regionale di accogliere negli spazi della Teca del
Mediterraneo i cittadini pugliesi nelle giornate torride che stanno
caratterizzando quest'estate.
Questa scelta assume ancor più valore se si tiene conto della
programmazione della Teca del Mediterraneo prevista in tutte le giornate,
dal 13 al 21 agosto, Ferragosto compreso, nonostante la sospensione delle
attività politiche.
L'idea nasce dalla richiesta del presidente della Regione rivolta al
presidente del Consiglio Toni Matarrelli di valorizzare gli spazi del
Consiglio regionale nei giorni di calura estrema, quando tante sono le
persone che avrebbero bisogno di trascorrere qualche ora in ambienti
freschi e climatizzati e di condividere momenti di socializzazione per
combattere la solitudine.
"Ringrazio il presidente Matarrelli per aver accolto subito la mia
richiesta aver condiviso questa iniziativa, che oltre al valore sociale
permette anche ai cittadini di avvicinarsi ai luoghi delle istituzioni e
sentirli davvero per quello che sono: casa loro – commenta Decaro – È un
piccolo gesto che insieme abbiamo voluto fare nei confronti della comunità,
alle perse con un'estate torrida che non tiene conto della vita e delle
esigenze delle persone più fragili che non vivono in case climatizzate, che
non riescono a far fronte all'eventuale dispendio energetico o che magari
sono sole o a rischio isolamento. Il nostro obiettivo non è solo quello di
creare negli spazi del Consiglio un cosiddetto "rifugio climatico" bensì
uno spazio sociale "climatizzato".