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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Polo socio-sanitario di prossimità: gli appuntamenti di informazione e screening di agosto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - POLO SOCIO-SANITARIO DI PROSSIMITÀ

GLI APPUNTAMENTI DI INFORMAZIONE E SCREENING DI AGOSTO

Gli appuntamenti sono promossi dal polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l'Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l'assessorato comunale al Welfare.

Il programma offre momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

Di seguito gli appuntamenti previsti nel mese di agosto:

· martedì 25 Agosto 2026 – Screening malattie infettive: test rapidi epatiti ed Hiv. Dalle ore 09.30 alle ore 11.30 evento informativo sul tema. Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 screening malattie infettive, c ondotto da Ludovica Lizzi, medica specializzanda in malattie infettive.

· giovedì 27 Agosto 2026 – Screening e valutazione di infezioni croniche o latenti. Dalle ore 15 alle ore 19 c ondotto da Rossella Vernò, medica specializzanda in malattie infettive.

· venerdì 28 Agosto 2026 – Marginalità sociale e bisogni sanitari: comprendere, ascoltare e costruire inclusione. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 c ondotto da Rosa Cortese (assistente sociale) e Alessandra Pepe (psicologa).

(AGENPARL)
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