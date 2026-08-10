Migranti. On. Caretta (FdI), Sanchez e Schlein sempre più isolati in Europa

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Europa.
"Ormai a parte Sanchez e l'adorante Schlein anche a sinistra, in Europa,
prendono atto che le politiche d'immigrazione incontrollata sono
fallimentari sotto ogni punto di vista. Facendo entrare chiunque, senza
freni, quel che era facilmente prevedibile si è avverato: difficoltà acuite
ad integrarsi, mancanza di lavoro che spinge a delinquere e una diffusa
insicurezza per i cittadini europei travolti dalla spinta immigrazionista.
La comunanza di intenti per ristabilire regole, controlli e rispetto dei
Fredriksen è l'ennesima riprova che in Europa finalmente la situazione sta
cambiando e la maggior parte dei Paesi sta sposando la linea italiana,
improntata sul buon senso. Chi viene da noi lo deve fare nel rispetto dei
nostri valori e delle nostre leggi, altrimenti o torna a casa o ci rimane
risparmiandosi il viaggio e togliendo opportunità di business a chi specula
sull'immigrazione clandestina".