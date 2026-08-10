Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AICA, Iacono (PD): inaccettabili i toni intimidatori di chi guida un’azienda pubblica. Si risponda alle cittadine e ai cittadini

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La presidente di AICA guida un'azienda pubblica che gestisce un servizio essenziale. Non è patrimonio di una parte politica, né di chi la amministra temporaneamente: appartiene ai Comuni e, soprattutto, alle cittadine e ai cittadini della provincia di Agrigento, ai quali deve trasparenza, responsabilità e risultati.

La sua replica, ancora una volta, si distingue per toni intimidatori e argomentazioni che, in alcuni passaggi, risultano persino paradossali. È un atteggiamento che abbiamo già visto nei confronti di cittadini, amministratori locali, rappresentanti politici e giornalisti, che hanno semplicemente esercitato il diritto di critica. Oggi è rivolto a una parlamentare della Repubblica nell'esercizio delle proprie funzioni.

Resta da capire quale sia l'obiettivo: scoraggiare il dissenso o spostare l'attenzione dalle evidenti criticità nella gestione del servizio idrico? In ogni caso, chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di confrontarsi con le osservazioni e di rendere conto del proprio operato, non di provare a delegittimare chi pone domande o solleva questioni.

Il senso della mia denuncia è chiaro e lo ribadisco, nel tentativo di agevolarne la comprensione linguistica e lessicale: la gestione fallimentare di Aica è l'alibi della destra di governo per il ritorno alla gestione privata del servizio idrico in provincia di Agrigento.

È la mia ennesima presa di posizione in questo senso, perché la considero da tempo una prospettiva possibile e profondamente sbagliata, che va contrastata garantendo equità, efficienza, qualità e credibilità nella gestione pubblica.

Chi amministra AICA dovrebbe ricordare che un parlamentare, quando esercita le proprie funzioni istituzionali, non parla a titolo personale, ma rappresenta le cittadine e i cittadini che gli hanno affidato un mandato e che il confronto istituzionale merita rispetto.

Per questo invito la presidente Nobile a concentrare tempo ed energie sulla missione che le è stata affidata: assicurare un servizio idrico efficiente, equo e all'altezza delle esigenze del territorio, evitando che i sindaci siano costretti – come è accaduto al sindaco Salvatore Pitrola – ad assumere iniziative straordinarie e di necessità per garantire l'acqua alle persone e alle famiglie esasperate. A lui rinnovo la mia vicinanza e la mia solidarietà.

Per le stesse ragioni, è opportuno che l'ufficio legale dell'azienda, finanziato con risorse dei contribuenti, venga impiegato prioritariamente per tutelare gli interessi di AICA e dei cittadini, a partire dal recupero dei crediti maturati nei confronti degli enti morosi.

Occorre interrompere, con decisione, i comportamenti arbitrari di chi ritiene ancora di non adeguarsi agli obblighi di legge. E non può tollerarsi ulteriormente la disattenzione e la copertura ad atteggiamenti che danneggiano la collettività. Non siamo ad Atreju, dove è tollerabile la difesa di interessi di parte. Stiamo parlando della gestione di un servizio pubblico, che è di tutte e di tutti.

È lecito chiedere chiarezza e trasparenza su come viene distribuita l'acqua dell'ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, correttamente acquisito da AICA e da essa gestito? Equamente tra i comuni che ne facevano parte? Oppure è vero che esiste una sperequazione territoriale? È lecito chiedersi il perché del silenzio della Regione Siciliana?

Rimangono aperte una serie di questioni che meritano chiarezza, e che saranno oggetto in tempi brevi di un mio atto ispettivo. È uno strumento previsto dalle prerogative parlamentari e sarà utilizzato, come sempre, esclusivamente nell'interesse delle cittadine e dei cittadini che ho l'onore e il dovere di rappresentare". Così in una nota la deputata del Pd, Giovanna Iacono.

Roma, 10 agosto 2026

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl