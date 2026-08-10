Agenzia nr. 1807 – Apertura straordinaria per anziani e persone fragili della Biblioteca – Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia. Dal 13 al 21 agosto, animazione culturale e laboratori per offrire occasioni di socialità durante la pausa estiva

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Il Consiglio regionale della Puglia non interrompe alcune sue attività. Anche durante i giorni di sospensione delle attività politiche (così come previsto dal Regolamento) durante la fase estiva, la Biblioteca – Teca del Mediterraneo, su indicazione del presidente Decaro e condivisa dal presidente Matarrelli, mantiene viva la propria attenzione verso la comunità e prosegue con alcune attività rivolte, in particolare, alle persone più fragili.
Dal 13 al 21 agosto, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, gli spazi della Biblioteca Teca del Mediterraneo ospiteranno un programma di iniziative pensato per anziani e persone fragili, con l'obiettivo di offrire non soltanto momenti di cultura e intrattenimento, ma anche un'occasione concreta per stare insieme, contrastare l'isolamento e trascorrere alcune ore in un ambiente accogliente, sicuro e climatizzato.
L'iniziativa nasce dalla volontà del Consiglio regionale di mettere a disposizione della cittadinanza, anche durante l'estate, uno spazio pubblico che possa svolgere una funzione di accoglienza, relazione e benessere, oltre alla sua tradizionale funzione culturale.
La Teca del Mediterraneo continua così, anche nel mese di agosto, ad essere punto di riferimento per chi desidera leggere, ascoltare, partecipare a un laboratorio o semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia.
Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane che, durante il periodo estivo, possono trovarsi maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature e al rischio di isolamento sociale. La possibilità di frequentare un luogo pubblico climatizzato, accessibile e animato da attività rappresenta, quindi, anche una forma concreta di vicinanza e di attenzione alla comunità.
L'appuntamento è dal 13 al 21 agosto, ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso la Biblioteca – Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia.
Un invito a partecipare, incontrarsi e trascorrere insieme alcune ore della giornata, all'insegna della cultura, della compagnia e del benessere, in un luogo fresco e accogliente.