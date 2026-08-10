Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1807 – Apertura straordinaria per anziani e persone fragili della Biblioteca – Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia. Dal 13 al 21 agosto, animazione culturale e laboratori per offrire occasioni di socialità durante la pausa estiva

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Il Consiglio regionale della Puglia non interrompe alcune sue attività. Anche durante i giorni di sospensione delle attività politiche (così come previsto dal Regolamento) durante la fase estiva, la Biblioteca – Teca del Mediterraneo, su indicazione del presidente Decaro e condivisa dal presidente Matarrelli, mantiene viva la propria attenzione verso la comunità e prosegue con alcune attività rivolte, in particolare, alle persone più fragili.
Dal 13 al 21 agosto, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, gli spazi della Biblioteca Teca del Mediterraneo ospiteranno un programma di iniziative pensato per anziani e persone fragili, con l'obiettivo di offrire non soltanto momenti di cultura e intrattenimento, ma anche un'occasione concreta per stare insieme, contrastare l'isolamento e trascorrere alcune ore in un ambiente accogliente, sicuro e climatizzato.
L'iniziativa nasce dalla volontà del Consiglio regionale di mettere a disposizione della cittadinanza, anche durante l'estate, uno spazio pubblico che possa svolgere una funzione di accoglienza, relazione e benessere, oltre alla sua tradizionale funzione culturale.
La Teca del Mediterraneo continua così, anche nel mese di agosto, ad essere punto di riferimento per chi desidera leggere, ascoltare, partecipare a un laboratorio o semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia.
Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane che, durante il periodo estivo, possono trovarsi maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature e al rischio di isolamento sociale. La possibilità di frequentare un luogo pubblico climatizzato, accessibile e animato da attività rappresenta, quindi, anche una forma concreta di vicinanza e di attenzione alla comunità.
L'appuntamento è dal 13 al 21 agosto, ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso la Biblioteca – Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia.
Un invito a partecipare, incontrarsi e trascorrere insieme alcune ore della giornata, all'insegna della cultura, della compagnia e del benessere, in un luogo fresco e accogliente.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl