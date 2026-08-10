(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "Giorgia Meloni sostiene che la verità sia un diritto degli italiani. Siamo d'accordo. Ma allora dimostri che non è uno slogan da utilizzare soltanto contro gli avversari politici e renda pubbliche tutte le carte che riguardano il suo Governo. Palazzo Chigi e il Ministero della Salute rendano accessibile tutta la documentazione che ha portato al riconoscimento di 100 milioni di euro alla JC Electronics di Bianchi. E vengano rese pubbliche anche le chat di Delmastro. Lo stesso principio deve valere sul risiko bancario: fuori tutte le chat e le comunicazioni dei ministri e degli esponenti istituzionali relative alle operazioni finite all'attenzione della Procura di Milano, a partire da quelle riconducibili al ministro Giorgetti. Non può esistere una trasparenza a corrente alternata: inflessibile quando si tratta di colpire gli avversari, negata quando le carte riguardano il Governo. La verità o vale per tutti, oppure è soltanto propaganda. Meloni scelga da che parte stare".
COVID: TURCO (M5S), MELONI TIRI FUORI CARTE SU BIANCHI, DELMASTRO E RISIKO BANCARIO
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