IL COMUNE COMUNICA – “Mare per tutti 2026”: mercoledì l’assessore Cavone sul waterfront di San Girolamo per presentare il servizio di accompagnamento in acqua con sedia job delle persone con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "MARE PER TUTTI 2026"
MERCOLEDÌ L'ASSESSORE CAVONE
SUL WATERFRONT DI SAN GIROLAMO
PER PRESENTARE IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO IN ACQUA
CON SEDIA JOB DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
L'assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, Michelangelo Cavone , sarà presente mercoledì 12 agosto, alle ore 11 , sulla spiaggia pubblica di San Girolamo , per presentare il servizio di accompagnamento in acqua delle persone con disabilità motoria tramite sedia galleggiante JOB. Al punto stampa parteciperà anche l'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi .
Il servizio rientra nell'ambito delle attività di " Mare per tutti" , l'iniziativa promossa dall'assessorato al Welfare con animazione, invecchiamento attivo e inclusione sociale e attiva sulle spiagge cittadine di Pane e Pomodoro e San Girolamo.
L'accesso in mare sarà agevolato, inoltre, dalla presenza delle nuove passerelle, posizionate negli scorsi giorni grazie al finanziamento regionale "Mare democratico".