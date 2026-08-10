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Politica Interna

ROMA, SPARI SUI PASSANTI E ODIO SOCIAL. BARBERA (PRC): ​”LE PIATTAFORME LUCRANO SULL’ODIO, CERTI POLITICI LO ALIMENTANO​

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - LUCRANO SULL'ODIO, CERTI POLITICI LO ALIMENTANO"*
"Gli spari con pistole a piombini contro i passanti a Roma Est non possono
essere liquidati come una semplice bravata. Sono il segnale di una violenza
che trova terreno fertile anche sui social, dove razzismo, minacce e
disumanizzazione vengono troppo spesso tollerati perché producono
interazioni, traffico e profitti».
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario romano e membro della Direzione
nazionale di Rifondazione Comunista.
"Segnalare contenuti d'odio, minacce e propaganda xenofoba sulle principali
piattaforme è diventato troppo spesso inutile: le segnalazioni vengono
respinte da sistemi automatici incapaci di riconoscere perfino i messaggi
più espliciti. Le grandi piattaforme non possono continuare a nascondersi
dietro gli algoritmi mentre lucrano sulla diffusione dell'odio.
In questo Far West digitale, politici senza scrupoli trovano una
formidabile cassa di risonanza per alimentare paure e risentimento,
indicando ogni giorno immigrati, poveri e persone fragili come nemici da
colpire.
La responsabilità penale è sempre individuale. Ma esiste anche una
responsabilità politica e morale di chi arma le menti con la propaganda e
di chi garantisce impunità digitale a contenuti violenti e razzisti.
Le istituzioni smettano di assistere passivamente: servono controlli
efficaci, maggiore trasparenza sugli algoritmi e sanzioni realmente
dissuasive contro le piattaforme che non rimuovono tempestivamente minacce
e istigazioni alla violenza. La libertà di espressione non può diventare
libertà di perseguitare, disumanizzare e mettere in pericolo la vita delle
persone".

(AGENPARL)
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