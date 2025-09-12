INVITO STAMPA – Presentazione “Cortile Di…Vino”

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Invito Stampa
Gentile collega,
Si terrà martedì, 16 settembre, alle 15, nella Sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto la
conferenza stampa di presentazione di “Cortile Di…Vino”, iniziativa promossa
dall’Associazione Colli dei Longobardi con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
Saranno presenti:
Tommaso Brognoli, Consigliere provinciale delegato alle Attività Produttive e Agricole
Flavio Bonardi, Presidente Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori
Nicoletta Bontempi, Presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Amministratori dei Comuni dei Colli dei Longobardi e produttori della zona.
