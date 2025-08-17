Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Zelensky: “Impossibile cedere territorio alla Russia”, raddoppiata la richiesta di cessate il fuoco

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito domenica a Bruxelles che sarebbe “impossibile” per Kiev cedere territorio alla Russia, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato.

Parlando dalla sede della Commissione europea, in vista del suo incontro previsto con il presidente statunitense Donald Trump a Washington lunedì, Zelensky ha ribadito la sua posizione ferma sulla guerra con la Russia, rifiutando il riconoscimento dei guadagni territoriali di Mosca in cambio di un accordo di pace. “Putin ha molte richieste, ma non le conosciamo tutte. È impossibile farlo sotto la pressione delle armi. Quindi è necessario un cessate il fuoco e lavorare rapidamente a un accordo finale”, ha affermato.

Il presidente ucraino ha inoltre risposto alle voci secondo cui Putin avrebbe chiesto l’intera regione del Donbass, sottolineando che circa tre quarti della regione sono già sotto controllo russo, ma Mosca non è riuscita a conquistarla completamente in oltre 12 anni. “La costituzione dell’Ucraina rende impossibile rinunciare al territorio o commerciare terre”, ha dichiarato Zelensky.

Nonostante le dichiarazioni ferme, Zelensky ha aperto alla possibilità di discutere la questione territoriale in un incontro trilaterale con Russia e Stati Uniti. “Finora la Russia non ha dato alcun segno che si realizzerà un accordo trilaterale e, se dovesse rifiutare, dovranno seguire nuove sanzioni”, ha aggiunto.

I leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno confermato la volontà di unirsi a Zelensky a Washington per i colloqui con Trump. Alla delegazione parteciperanno anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, il segretario generale della NATO Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Domenica, in un’intervista con Zelensky a Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito che “i confini internazionali non possono essere modificati con la forza”, lasciando tuttavia aperta la discussione sulle decisioni territoriali, che spettano esclusivamente all’Ucraina. Von der Leyen ha inoltre elogiato le garanzie di sicurezza offerte dal presidente Trump e ha sottolineato che la coalizione europea è pronta a garantire la sicurezza dell’Ucraina.

Separatamente, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato che Mosca ha manifestato la volontà di fare “alcune concessioni” sui territori occupati, senza però fornire ulteriori dettagli.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl