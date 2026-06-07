AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - PRESENTAZIONE FESTIVAL DELLE LETTERATURE
Ore 11.00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del Festival delle Letterature (Sala delle Bandiere, Campidoglio)
PRESENTAZIONE DI JULIA 2.5
Ore 13.00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta Julia 2.5, l’assistente virtuale di Roma Capitale che arriva sul Portale istituzionale per rendere più semplice l’accesso a informazioni e servizi (Sala delle Bandiere, Campidoglio)
INAUGURAZIONE MOSTRA DIEGO RIVERA
Ore 18.00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione della mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo (Musei Capitolini, Campidoglio)