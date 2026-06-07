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ANTONELLI E COBOLLI, ZANGRILLO: “UNA GIORNATA SPECIALE PER LO SPORT ITALIANO”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - “Questa resterà una giornata speciale per lo sport italiano. Una di quelle domeniche che non puoi dimenticare, che ricordano quanto il Tricolore meriti di essere ai vertici delle competizioni più prestigiose del mondo. La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco conferma la nascita di un campione destinato a segnare un’epoca. A soli diciannove anni sta scrivendo pagine che sembravano appartenere al futuro e invece sono già presente, grazie a una maturità e a una freddezza fuori dal comune. Accanto a questa impresa, voglio rendere omaggio alla prova straordinaria di Flavio Cobolli. Perché ci sono sconfitte che valgono una vittoria, senza se e senza ma. Sul campo centrale del Roland Garros il campione italiano sì è confermato il solito lottatore, portando una finale Slam al quinto set contro il numero tre del circuito. Non è arrivato il trofeo, ma è arrivata la consapevolezza che l’Italia del tennis continua a produrre campioni capaci di emozionare e di competere ai massimi livelli. Oggi celebriamo una vittoria e una sconfitta che ha il sapore dell’impresa. Celebriamo due giovani italiani che, in modi diversi, hanno mostrato al mondo cosa significhi non arrendersi mai, affrontare la pressione con coraggio e inseguire i propri sogni fino all’ultimo metro, fino all’ultimo punto”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha poi concluso: “A Kimi e Flavio va l’abbraccio riconoscente di tutta l’Italia sportiva. Ci avete regalato una giornata da ricordare. W lo sport! W l’Italia!”

(AGENPARL)
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