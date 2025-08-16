Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

La “Coalizione dei volenterosi” si riunirà online il 17 agosto per discutere la pace in Ucraina

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

La cosiddetta “Coalizione dei volenterosi” terrà una riunione online domenica 17 agosto alle 15:00 ora locale (13:00 GMT), secondo quanto riferito dall’AFP citando fonti dell’Eliseo. L’incontro vedrà la partecipazione del primo ministro britannico Keir Starmer, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese Emmanuel Macron.

I tre leader, che avevano già annunciato un confronto imminente senza indicarne la data, discuteranno i prossimi passi “nell’ambito della discussione sulla pace in Ucraina”. L’appuntamento rappresenta un ulteriore tentativo di rafforzare il coordinamento europeo in un momento di forte dinamismo diplomatico.

Il vertice si colloca infatti all’indomani dell’incontro del 15 agosto tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump presso la base militare di Elmendorf-Richardson, in Alaska. I colloqui tra i due leader, durati circa tre ore, hanno incluso un faccia a faccia riservato e una sessione in piccoli gruppi. Tra i presenti, per Mosca, il consigliere presidenziale Yury Ushakov e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, mentre la delegazione americana era guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato speciale Steve Witkoff.

Putin ha dichiarato che il vertice si è concentrato principalmente sulla risoluzione della crisi ucraina, mentre Trump ha definito l’incontro “molto produttivo”. Subito dopo, il presidente americano ha tenuto una serie di telefonate con il presidente ucraino Vladimir Zelensky, con i leader dell’Unione Europea, con il segretario generale della NATO Mark Rutte e con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Trump ha ribadito la necessità di un accordo di pace definitivo tra Ucraina e Russia, sottolineando che la fase del semplice cessate il fuoco dovrebbe ormai essere superata. Per il 18 agosto è previsto un incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, che potrebbe aprire la strada a un nuovo vertice con Putin, qualora i colloqui risultassero soddisfacenti.

L’iniziativa europea della “Coalizione dei volenterosi” intende dunque inserirsi in questo nuovo contesto, cercando di definire un ruolo per l’UE nel processo di pace.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl