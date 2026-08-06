(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Il presidente Giuseppe Conte ha dimostrato oggi, ancora una volta, tutta la sua serietà istituzionale. Si è presentato a testa alta, ricostruendo con chiarezza e rigore la verità su quelli che sono stati gli anni più drammatici per l'Italia dal dopoguerra. Ha ricordato il peso delle decisioni assunte per difendere il Paese e ha fatto piena luce sui fatti, smascherando le strumentalizzazioni politiche di chi, mentre gli italiani combattevano contro il Covid, pensava esclusivamente a raccogliere qualche consenso in più. Meloni e Salvini, invece di assumersi le proprie responsabilità e collaborare per affrontare l'emergenza, hanno scelto la strada dello sciacallaggio politico, attaccando il Governo nel pieno della più grave crisi sanitaria della storia repubblicana. Conte ha smontato, punto per punto, anni di propaganda del centrodestra, costruita sulla sofferenza degli italiani con l'unico obiettivo di colpire un avversario politico che Giorgia Meloni ha sempre considerato il più temibile. La differenza è che la propaganda può durare per un po', ma i fatti restano. E, puntualmente, continuano a smentire le bugie del centrodestra." Così la deputata Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del gruppo M5S alla Camera dei Deputati.
COVID, AURIEMMA (M5S): “LA VERITÀ AFFONDA LA PROPAGANDA
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