Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Anche il “Bando Laghetti” vittima dell’ostruzionismo all’Ars, Confagricoltura Sicilia: “Allibiti da tanta consapevole irresponsabilità”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Anche il “Bando Laghetti” vittima dell’ostruzionismo all’Ars, Confagricoltura Sicilia: “Allibiti da tanta consapevole irresponsabilità”
Nella seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana di ieri, mercoledì 6 agosto, ancora una volta la tutela dell’agricoltura siciliana è stata sacrificata sull’altare dei giochi della politica: dopo la bocciatura della riforma dei Consorzi di Bonifica, è arrivato il turno di dare un colpo di spugna al cosiddetto “Bando Laghetti” che prevedeva un contributo agli imprenditori agricoli per la realizzazione di bacini di raccolta e accumulo delle acque autonomi, con una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro. Un atto di ostruzionismo strumentale, ideologico e dannoso da parte delle opposizioni che hanno tentato di giustificare la bocciatura con argomentazioni stucchevoli.
Il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, si dichiara “profondamente amareggiato e allibito da tanta consapevole irresponsabilità” ed esprime “forte disapprovazione per l’ennesimo atto di miopia istituzionale che si traduce in un grave danno per l’intero comparto agricolo dell’Isola, già duramente messo alla prova dalle criticità di una siccità ormai strutturale. Il bando avrebbe permesso la realizzazione di bacini autonomi, garantendo agli agricoltori quella autonomia idrica indispensabile per assicurare continuità produttiva e sostenibilità delle aziende agricole”.
“In un momento storico in cui la Sicilia deve affrontare sfide sempre più complesse legate ai cambiamenti climatici e alla scarsità delle risorse idriche – aggiunge Marchese Ragona – appare incomprensibile e dannoso un approccio che antepone logiche di parte all’interesse generale del territorio e delle sue produzioni agricole”.
“Un’altra occasione mancata per modernizzare il nostro sistema agricolo. Considerando che non ci sono investimenti nel risanamento delle reti idriche colabrodo, nella messa in funzione delle dighe esistenti e abbandonate e nella realizzazione di nuovi bacini – conclude il Presidente di Confagricoltura Sicilia – le risorse previste dal provvedimento avrebbero potuto fare la differenza per centinaia di aziende agricole, consentendo loro di investire in infrastrutture idriche strategiche per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle proprie attività produttive”.
Confagricoltura Sicilia auspica che nelle prossime sedute dell’ARS prevalga il buon senso e l’interesse superiore del comparto agricolo regionale, sollecitando tutte le forze politiche a superare sterili contrapposizioni e a lavorare insieme per il bene dell’agricoltura siciliana e del suo futuro, ribadendo la propria disponibilità al dialogo costruttivo con tutti i soggetti istituzionali.
Palermo, 7 agosto 2025
L’addetto stampa
Bartolo Lorefice
Tessera Odg n. 161773

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl