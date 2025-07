Palazzo dei Leoni, domani la presentazione del nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana (INVITO ALLA STAMPA)

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025

INVITO ALLA STAMPA

Palazzo dei Leoni, domani la presentazione del nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana

L’appuntamento con la stampa è fissato alle ore 9:30 in Sala Giunta

Domani 8 luglio 2025, alle ore 9:30 in Sala Giunta di Palazzo dei Leoni, il sindaco metropolitano Federico Basile terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.

Questo ulteriore passaggio completa la squadra amministrativa di Palazzo dei Leoni e rafforza l’azione programmatica e operativa dell’ente in vista delle importanti e strategiche sfide che attendono l’ex Provincia.

In considerazione dell’importanza che racchiude l’evento, i colleghi giornalisti sono pregati di intervenire domani 8 luglio 2025, ore 9:30, presso la Sala Giunta di Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina.