(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

Si è tenuta una riunione allargata presso l’Autorità di Controllo Amministrativo per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di manutenzione dell’Aeroporto Internazionale di Tripoli, alla presenza di alti funzionari di organismi chiave come il Team Esecutivo per i Progetti Strategici del Primo Ministro, l’Autorità Esecutiva per l’Aviazione Privata e l’Autorità per l’Attuazione dei Progetti di Trasporto.

Durante l’incontro si è discusso delle sfide tecniche e logistiche, della conformità agli standard internazionali in ambito di sicurezza aerea e delle problematiche contrattuali. È stata decisa la sostituzione dell’impresa appaltatrice dopo il suo fallimento, e sono state adottate misure per modificare i contratti in essere, garantendo continuità e qualità nei lavori.

La riunione ha messo in evidenza la necessità di:

Rafforzare la supervisione amministrativa e operativa sul campo,

sul campo, Presentare relazioni periodiche su progressi e ostacoli,

Monitorare da vicino la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici ,

, Dare priorità ai contratti di sviluppo e promuovere una ricostruzione sostenibile.

In parallelo, il Presidente dell’Autorità di Controllo Amministrativo ha incontrato la dirigenza della Libyan Foreign Bank per esaminare i principali dossier strategici, tra cui:

La ristrutturazione della partecipazione nella Al Masraf Bank (Emirati Arabi Uniti),

nella Al Masraf Bank (Emirati Arabi Uniti), La revisione della governance e dei poteri decisionali del Consiglio d’Amministrazione,

e dei poteri decisionali del Consiglio d’Amministrazione, Il recupero di fondi legati al “ Caso Hanna ” e ad altri depositi esteri,

” e ad altri depositi esteri, La destinazione di prestiti e finanziamenti per rilanciare progetti di sviluppo in stallo.

L’incontro ha sottolineato l’impegno per rafforzare i controlli interni, migliorare le pratiche di governance bancaria e garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo efficace e conforme agli interessi nazionali. Una proposta di legge sulla gestione dei prestiti al settore privato è in fase di redazione per essere sottoposta alla Camera dei Rappresentanti.

Queste azioni si inseriscono nella strategia dell’Autorità per garantire efficienza, trasparenza e sostenibilità nei progetti strategici e nel settore bancario, contribuendo a rafforzare la posizione della Libia nei mercati internazionali e a garantire uno sviluppo stabile e duraturo.