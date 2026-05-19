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Marco Pannella, la passione della politica – Martedì alle 15.30 diretta webtv

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, alle ore 15.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del libro “Marco Pannella, la passione della politica”. Saluto del segretario di presidenza, Benedetto Della Vedova. Intervengono Emma Bonino, Pier Ferdinando Casini, Luciana Castellina, Gianni Letta, Claudio Martelli, monsignor Vincenzo Paglia, Francesco Rutelli. Conclude il curatore del volume, Piero Ignazi. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

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