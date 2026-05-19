(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, alle ore 13, la Commissione Affari sociali della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, svolge l’audizione di Lucilla Valente, presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti e di Giovanni Grasso, consigliere di Stato. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Prestazioni sanitarie, audizione Valente, Corte conti e Grasso – Martedì alle 13 diretta webtv
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